Minik öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediyesi

Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, ilçedeki tüm okullarda ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak olan öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Hediyelerini Başkan Çam'ın elinden alan minik öğrencilerin sevinci ise gözlerinden okundu.

Sarıcakaya Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilk adımı atacak olan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti hediye edildi. Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Hüseyin Çam yaptığı açıklamada ilçede ilçe merkezi dahil olmak üzere Kapıkaya, Düzköy, Beyköy ve Laçin Mahallelerinde ki ilköğretim okullarını yaptıkları ziyarette çanta ve kırtasiye seti hediyelerini dağıttıklarını söyledi. Çam, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza bir nebze olsun bizlerde bu şekilde katkıda bulunmak istedik. Hazırladığımız okul çantalarının içinde; 12 renkli sulu boya, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, beslenme çantası, 12 renkli pastel boya, kareli defter, güzel yazı defter, çizgili okul defteri, resim defteri, kareli defter, gibi yavrularımızın eğitim hayatlarında kullanılacak malzemeleri mevcut. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasının diliyorum” diye konuştu.

Sarıcakaya Belediyesi tarafından hazırlanan çantalarını alan minikler, merakla içindeki malzemeleri incelerken, Başkan Hüseyin Çam'a da malzemeler için teşekkür etti.