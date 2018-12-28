Minik öğrencilere trafik semineri

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve OPET arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince 3-17 yaş grubu arasındaki öğrencilere yönelik trafik semineri yapıldı.

Mihalgazi ilçesindeki Alpagut Ortaokulu'nda yapılan seminere çok sayıda minik öğrenci katıldı. Seminerde; trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili bilgiler verildi. Proje kapsamında 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı süresince Eskişehir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde trafik seminerlerinin kesintisiz olarak devam edeceği öğrenildi.