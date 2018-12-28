Minik öğrencilere trafik semineri

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve OPET arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince 3-17 yaş grubu arasındaki öğrencilere yönelik trafik semineri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve OPET arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince 3-17 yaş grubu arasındaki öğrencilere yönelik trafik semineri yapıldı.
Mihalgazi ilçesindeki Alpagut Ortaokulu'nda yapılan seminere çok sayıda minik öğrenci katıldı. Seminerde; trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili bilgiler verildi. Proje kapsamında 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı süresince Eskişehir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde trafik seminerlerinin kesintisiz olarak devam edeceği öğrenildi.