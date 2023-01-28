Minik şefler bone ve önlüklerini giyip dürümlerini kendileri hazırladı

Eskişehir'de ara tatildeki ortaokul öğrencileri önlük ve boneleriyle Türkiye'nin yemek sektöründe önde gelen markalarından Donas'ın mutfağına girerek kendi dürümlerini hazırladı.

İlk şubesini Eskişehir'de açan ve 30 ilde hizmet veren Donas, ara tatildeki öğrencilere karne sürprizi yaptı. Bağlar şubesinde önlüklerini ve bonelerini giyen minik şefler, döner ustalarından tarif alıp kendi yemeklerini hazırladı. Öğrenciler, adeta profesyonelce servise hazır hale getirdikleri dürümleri birlikte afiyetle yedi. Kendileri için güzel bir karne hediyesi olduğunu ve mutfağa girmekten büyük keyif aldıklarını belirten öğrenciler, önemli bir tecrübe kazandıklarını söylediler. Minikler, organizasyon planlamasını yapan Donas ailesi ve Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz'e teşekkür etti.

“İleride de aşçılık üzerine çalışmayı çok istiyorum”

Dürümlerini kendi emekleriyle hazırlamanın çok keyifli olduğunu kaydeden 14 yaşındaki Salih Bulgan, “Donas ailesinin bunu yaparak çocukları mutlu etmesi mükemmel bir şey. Açıkçası ben ve arkadaşlarım çok mutlu olduk. Kendi emeklerimizle hazırlayıp, kendimiz yedik, çok keyifliydi. Hep nasıl yapıldığını çok merak etmişimdir, işin arka planını görmek garipti. Zaten ileride de aşçılık üzerine çalışmayı çok istiyorum. Donas'ta böyle bir tecrübe edinmek çok güzel oldu” diye konuştu.

“İçeri girdiğimde kendimi buradan biri gibi hissettim”

Şef önlüğü giymenin heyecan verici olduğunu söyleyen Sude Naz Özmen, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yaptığım her şey çok güzeldi, burası çok güzel. Donas'ı çok seviyorum. İçeri girdiğimde kendimi buradan biri gibi hissettim. Hem güzel hem de heyecanlıydı” ifadelerini kullandı.

“Futbolcu olmak istiyorum ama yemek yapmak fikrimi biraz değiştirdi”

Etkinliğin kendileri için güzel bir karne hediyesi olduğunu belirten 10 yaşındaki beşinci sınıf öğrencisi Mert Taha Akadem “Heyecanlıyım, güzel bir karne hediyesi oldu. Meryem Ablaya da teşekkür ediyorum. Yaparken çok keyif aldım, hem de heyecanlandım. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum ama yemek yapmak fikrimi biraz değiştirdi” şeklinde konuştu.

“Biz de onlarla birlikte mutlu olduk”

Öğrencilerle birlikte keyifli vakit geçirdiklerini aktaran Donas Eskişehir Bölge Müdürü Sezgin Palta, “Öğrencilerden gelen talep üzerine öğrencilerin kendi yiyecekleri ürünleri hazırlama fırsatı verdik. Ayrıca önceden de tükettikleri bir ürünü, okul arasında kendileri hazırlama fırsatı buldular. Biz de onlarla birlikte mutlu olduk” dedi.