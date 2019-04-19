Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

Kreş ve Gündüz Bakımevi Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Selim Başar ve Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat'ın yanı sıra çok sayıda idari personel ve öğrencilerin aileleri katıldı. Etkinlik boyunca minik öğrencilerin sevinci ve heyecanı gözlerinden okundu.

Etkinlikte konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, “Milli birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek için bugün herkes burada. Bundan dolayı son derece mutluyum. Etkinliği düzenleyenlere ve sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat, her yıl bu tür kutlamalar yaptıklarını belirterek, “23 Nisan günü çocuklarımızın buraya tekrar gelme durumları olmadığı için küçük bir erken kutlama yaptık. Amacımız, çocuklarımızın milli değerlere ilişkin farkındalığının geliştirilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda özellikle okul öncesi çocukların bu tür etkinliklerde yaptırılan gösterilerle zorlanmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu etkinliklerin daha çok, çocukların milli birlik ve beraberlik duygularını içselleştirmelerine, farkındalık kazanmalarına ve çocukları eğlendirmeye yönelik olmasını önemsiyoruz. Onlara bir şeyleri ezberletmek yerine eğlenmelerini ön planda tutmak gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Çocukların şiir okuduğu etkinlik, uçan balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından sona erdi.