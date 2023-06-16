Minikler doğada yaşam eğitimi aldı

Eskişehir'e bulunan Cemal Ererdi Anaokulu'nda öğrenim gören miniklere doğada yaşam ve kamp malzemelerini kullanım konularında eğitim verildi.

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahellesi'nde bulunan Cemal Ererdi Anaokulu'nda anlamalı bir etkinlik düzenlendi. Sürdürülebilir yaşam becerileri kazandırmak adına minik öğrencilere doğada yaşam eğitimi verildi. Çocuklar eğitim çerçevesinde kamp nasıl yapılır, kamp alanlarında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir gibi konularda deneyim ve bilgi sahibi oldular. Okul bahçesinde kamp deneyimi yaşayan minikler, oryantirik etkinliği ile de doğada yön bulmaya dair oyunlar oynadı. Güzel havayla birlikte daha da keyifli hale gelen etkinlikte çocukların oldukça eğlendiği görüldü.