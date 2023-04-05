Minikler oyun ve animasyonlarla afetlere hazırlanıyor

Eskişehir'de bulunan Cemal Ererdi Anaokulu, öğrencilerine çeşitli oyun ve animasyonlarla afet anında ne yapılması gerektiği ile afet çantasının nasıl hazırlanacağı öğretiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden olurken, depremden etkilen Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da yoğun yağışlar sonucunda sel meydana geldi. Arda arda yaşanan afetlerde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yaşanan deprem ve seller, afetlere hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Tepebaşı ilçesinde bulunan Cemal Ererdi Anaokulu öğrencileri düzenli olarak muhtemel afetler konusunda çeşitli eğitimler alıyor. AFAD'ın hazırlamış olduğu animasyon ve örnek afet çantalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Afet Eğitimi Kitabı'nda yer alan oyunlarla çocuklar, muhtemel afetlere karşı bilgi ediniyor.

“Afetlerin öncesinde de senaryolarla eğitimleri veriyoruz”

Konuyla ilgili konuşan Cemal Ererdi Anaokulu Müdiresi Senem Tüfekçi, “Çocuklara afetlere hazırlık konusunda eğitimler veriyoruz. Bunu düzenli periyotlarla yapıyoruz, sadece deprem olduğunda değil, afetlerin öncesinde de senaryolarla eğitimleri veriyoruz. AFAD'ın hazırlamış olduğu animasyonlar var, onları izletiyoruz, deprem çantansı nasıl hazırlanır bunu anlatıyoruz. Afet eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Afet Eğitimi Kitabı'nda yer alan oyunlar var, bunları oynuyoruz. Böylelikle ön hazırlık çalışmalarını yapmış oluyoruz. Dediğim gibi sene boyunca eğitimleri düzenli olarak yapıyoruz depreme, sele, heyelana hazır olsunlar istiyoruz. Her ay bu konuda eğitimlere devam ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.

“Eğitimleri rutin olarak yapıyoruz”

Cemal Ererdi Anaokulu'nda çocuklara düzenli olarak afet eğitimi verdiklerinin altını çizen okul öncesi öğretmeni Esra Öncü, “Biz bu eğitimleri rutin olarak yapıyoruz, ilk dönem de yapmıştık ikinci dönemde de hatırlatmak adına yapıyoruz. Oyunlarımız var, afet çantaları nasıl hazırlanır onunla ilgili bilgi veriyoruz. Muhtemel afetlere hazırlıklı olmaları yönünde çalışıyoruz. Çok keyifli eğitimler oluyor, çok meraklılar, öğrenmek istiyorlar. Biz de onların sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz. Aileler de bu konuda çok hevesli ve istekli, evde de bu süreç devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Öğretmenimle kocaman bir afet çantası hazırlayacağız”

Öğretmenlerinden afet eğitimlerinde öğrendiklerini özetleyen 6 yaşındaki öğrenci İpek Babayiğit, “Depremde panik olursa kendimizi tehlikeye atabiliriz çünkü panikle yanlış bir şey yapabiliriz, bir videoda görmüştüm. Birde deprem çantasına sargı, ilaç gibi gerekli şeyler koymamız gerekiyor. Öğretmenimle kocaman bir afet çantası hazırlayacağız” diye konuştu.