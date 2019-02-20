Minikler polis ağabeyleriyle hem eğlendi hem öğrendi

Eskişehir Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ‘Polis-Halk' ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ‘Karagöz'ün Polisle Tanışması' isimli interaktif gölge oyunu gösterimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Polis-Halk ilişkilerinin geliştirilmesi, toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere aralıksız devam ediyor. Son olarak Yeşiltepe Mahallesi Şehit Mustafa Türker İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, çocukların dikkatini toplama ve bilgi verme amaçlı Türkiye'de ilk kez uygulanan ‘Karagöz'ün Polisle Tanışması' isimli interaktif gölge oyunu gösterimini yaptı. Polis ekipleri, bu oyunla çocukları hem güldürdü hem de tehlike arz edebilecek konular hakkında çeşitli uyarılarda bulundu.

Yapılan gölge oyunu sonunda ise, Toplum Destekli Polislik maskotu ‘Polis EsEs' gelerek çocuklarla oyun oynadı. Daha sonra miniklere boyama kitabı hediye edildi.

“Çocuklarla hem oyun oynayıp hem de bir şeyler öğretme şansımız doğuyor”

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polis Memuru Harun Kaya, “Daha önceden biz bu etkinliği anlatarak yapıyorduk. Fakat direk anlatınca çocukların dikkatini toplayabilme süremiz 5-6 dakikaydı. Bu kez böyle eğlendirerek yapalım dedik. Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirdik. Karagöz-Hacivat oyunuyla çocuklarla 20-25 dakika hem oyun oynayıp hem de bir şeyler öğretme şansımız doğuyor. Bir de interaktif bir oyun, kendileri de katıldığı için daha çok seviyorlar. Oyun aralarında, trafik kuralları, yabancılarla konuşmama, yabancıların verdiklerini almamak ve polisin telefon numarası gibi çocuklar için hayati olan şeyleri bu şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi eğleniyoruz. Onlar eğleniyor aslında biz de onlarla birlikte eğleniyoruz. Bu etkinlikleri devam ettireceğiz, dediğimiz gibi bu Türkiye'de bir ilk. Başka illere de örnek olmasını umuyoruz. Yola devam diyoruz”

“Ailelerden ricamız çocuklarınıza polisi olabildiğince sevdirin”

Ayrıca Polis Memuru Kaya, ailelerin çocukları polisle korkutması olayına da değinerek, “Aileler eskisine göre biraz daha bilinçlendiler. Eskisi gibi değiller ama yine çocukla baş edemeyen aileler, ya eline tablet tutuşturuyor ya da polis ve doktorla korkutuyorlar. Bu konuda, çocuklar sokakta tek başına kaldıkları zaman ya da kayboldukları zaman polisin yanına gitmesini engelliyorlar. Belki yabancı, tehlikeli insanlarla konuşacaklar. Ailelerden ricamız çocuklarınıza polisi olabildiğince sevdirin, olabildiğince sempatik gösterin ki biz de hem size hem de onlara yardımcı olabilelim” dedi.