Minikler zekâ oyunlarında Eskişehir'i temsil edecek

Eskişehir'de ilkokul öğrencileri, Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında birincilik elde ederek Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı.

Katıldıkları birçok yarışma ve etkinlikte çeşitli başarılar elde eden Hürriyet İlkokulu, bunlara bir yenisini daha ekledi. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında 3'üncü sınıf öğrencileri Esma Selen, Üretme Q-bitz oyununda ve Eymen Güler ise Küre oyununda il birinciliği elde etti. Öğrenciler, bu başarı ile Türkiye finalinde Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandılar.