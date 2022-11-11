İhlas Haber Ajansı

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Miniklerden anlamlı gösteri

Eskişehir’in Odunpazarı İlçesi’nde bir okulda, minik öğrencilerin hazırladığı Atatürk’ü anma gösterisi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi'nde bir okulda, minik öğrencilerin hazırladığı Atatürk'ü anma gösterisi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla Meserret İnel İlköğretim Okulu'nda da anma programı düzenlendi. İlkokul öğrencileri, öğretmenleri Seval Zincirkıran himayesinde “Atam Atam Mustafa Kemal Paşam” marşıyla gösteri hazırladı. Atatürklü tişörtleriyle Atatürk'e olan saygılarını dile getiren miniklerin gösterisi büyük beğeni topladı. 2-D sınıfı gösterinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

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