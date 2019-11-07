Miniklerden anlamlı proje

Proje çerçevesinde öğrenciler her hafta pazartesi günü okula gelirken 10 adet kitap getiriyor. Öğrencilerin getirmiş olduğu kitaplar öğretmenler tarafından toplanıp yine öğrenciler arasında dağıtılıyor. Öğrenciler ise verilen kitapları bir hafta içinde okuyup yine sonraki hafta getiriyor. Kasım ayında başlatılan bu uygulama haziran ayına kadar aynı şekilde devam ederken proje sonunda her öğrencinin belli sayıda kitap okumuş olmasını hedefliyor.

“Okul öncesinde bin kitap projesi” adlı bu proje ile küçük yaşta çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve kitap okumayı sevdirmeyi amaçlayan sınıf öğretmenleri Tülin Gülcan, Özlem Özmen ve Özge Güner projenin çocuklar üzerinde çok olumlu etkiler yaratacağını belirttiler.

Projeye 50 öğrencinin katılımıyla başlanırken 5 yüz adet kitap çocuklara dağıtıldı.

Velilerin de büyük bir desteği ile 8 ay sürecek olan proje sonucunda çocuklar "Küçük Kitap Kurdu" belgesine sahip olacaklar.