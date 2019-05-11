Miniklerden annelerine sürpriz kutlama

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Kırka Anaokulunda sürpriz anneler günü kutlaması yapıldı.

Kırka Anaokulu Neşeli Balonlar sınıfı öğretmeni Kübra Şahin tarafından hazırlanan sürpriz kutlama veli toplantısı olarak duyuruldu. Daha önceden öğretmenlerinin gözetiminde hazırlık yapan minikler annelerine unutamayacakları bir anı bırakmış oldular. Kırka Anaokulu Neşeli Balonlar sınıfı öğretmeni Kübra Şahin; ''Hep aklımızdaydı zaten. Güzel bir etkinlik ve program yaparak annelerimizi sevindirmek istedik. Çocuklara da anlattım onlar da çok sevindiler sonra hediyeler olsun, şarkı seçimi, onların dilinden klip hazırlama, fotoğraf köşesi hazırlama gibi çeşitli faaliyetlerle program akışını zenginleştirdik. Annelerimizi de bayağı duygulandırdık. Gözlerinden okuduk sevinçlerini ve duygularını. Bu bizleri çok mutlu etti'' diye belirtti.

Anneler de bu güzel hazırlık için Kübra öğretmene çok teşekkür ettiler. Sınıf annelerinden Seda Şakar; ''Benim ilk Anneler Günümde ve çok duygulandım. Çok güzel düşünülmüş emek ve sevgiyle hazırlanmış bir program olmuş. Kübra hocama tekrardan çok teşekkür ederim'' diye belirtti.

Duygulu anların yaşandığı etkinlik, öğrencilerin hediye takdiminden sona erdi.