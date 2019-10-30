Miniklere 'Florürlü Vernik' uygulaması

Konuyla ilgili Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yaptığı açıklamada; KADS kapsamında, okullarda 60 ayını doldurmuş anasınıfı, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine her eğitim öğretim yılında yılda iki defa florürlü vernik uygulandığını belirtti. Müdür Bilge, “Flor diş çürüğünü azaltmak konusunda önemli etkinliğe sahip doğal bir elementtir. Topikal (diş macunu, gargara, vernik, jel) ya da sistemik (flor takviyesi, florlu sular ve tuzlar) olarak kullanılabilir. Günümüzde topikal uygulamaların florun koruyucu etkisinden yaralanmak için daha uygun olduğu bilinmektedir. Topikal uygulamalar günde iki kez çocuğun dişlerinin gözetim altında fırçalanmasıyla birleştirildiğinde daha da etkili olmaktadır. Florürlü vernik, etkin miktarda flor içermesi ve yutma riskinin az olması gibi nedenlerden dolayı, günümüzde, çocuklarda en çok kullanılan ve güvenilir olan topikal florür materyalidir. Demineralizasyonu engeller ve diş minesinin yeniden mineralizasyonu sağlar. Böylece diş çürümesinin ilk safhasını önler veya tersine çevirir. Rutin olarak yılda 2 kez uygulanması önerilir. Çürük riski yüksek bireylerde yılda 4 kez uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Uğur Bilge, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) diş çürüğünün azaltılabilmesi için flor uygulamalarını önerdiğine değinerek, “Uluslararası güvenilirliği olan Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC), profesyonel olarak uygulanan florürlü verniklerin koruyucu olduğunu, yine konu hakkında kanıta dayalı çalışmalar incelendiğinde, 3 yaş altında dahi florürlü vernik uygulamalarının uygulanabileceği görülmektedir. Amerikan Pediatrik Dişhekimleri Birliği (AAPD-American Academy of Pediatric Dentistry) ve Avrupa Pediatrik Diş hekimleri Birliği (EAPD-European Academy of Paediatric Dentistry) topikal flor uygulamasının diş çürüğünü azaltmakta etkili olduğunu bildirmektedir. İncelenen çok sayıda bilimsel yayında da florürlü vernik uygulaması diş sağlığının korunması için öneriliyor. Ayrıca Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Pedodonti Derneği'nin görüşleri de bu yöndedir” şeklinde konuştu.

Ayrıca İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, florürlü vernik uygulamasının, gerek 60 ay ve üzeri çocuklarda yapılması, gerekse az miktarda kullanılan florürlü verniğin, tükürükle temas ettiğinde diş yüzeyinde kısa sürede sertleşmesinden dolayı yutma riskinin az olması ve yılda iki kez lokal olarak yapılan bu uygulama ile sürekli bir sistemik alımın ve dental florozis riskinin söz konusu olmaması nedenleriyle herhangi bir sağlık riski oluşturmayacağı ve güvenle kullanılabileceği sonuçlarına varılmıştır. 60 ay ve üzeri çocuklara uygulanacak florürlü verniğin, çeşme suyundaki flor iyon konsantrasyonunun yüksek olduğu yerlerde dahi güvenle kullanılabileceği değerlendirilmiştir” dedi.