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Miniklere spor keyfi

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi (Oyunpazarı) öğrencileri haftanın iki günü spor yapma imkânı buluyor.


Üç- altı yaş arası iki grup, Salı ve Perşembe günleri Mehmet Terzi Spor Salonu'na giderek spor yapıyor. Eğitmenler eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştiren minikler, çocuk jimnastiği yapıyor, voleybol topu ve basit top sürme tekniklerini öğreniyor. Grup oyunları da oynayan çocuklar, keyifli zaman geçiriyor. Spor yaparak zinde ve sağlıklı zaman geçiren minikler, sosyalleşerek spor alanında enerji atıyor.


Yetkililer, miniklerin bu sayede grup oyunları oynamayı, yeteneklerini keşfetmeyi ve büyük alanları kullanmayı öğrendiğini belirtti.

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