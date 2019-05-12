Miniklerin hayvan sevgisi resme döküldü

kez gerçekleştirilen hayvan sevgisi konulu "Hayvanları Koruyalım, Sevgimizi Çoğaltalım" temalı resim yarışmasına katılan çocukların resimleri, jüri tarafından değerlendirildi.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün bu yıl 8.'sini düzenlediği hayvan sevgisi konulu, "Hayvanları Koruyalım, Sevgimizi Çoğaltalım" temalı resim yarışmasında jüri, dereceye giren eserleri belirledi.

Tepebaşı ve Odunpazarı bölgesinde faaliyet gösteren 52 okuldan 3. ve 4. sınıf öğrencisi 840 öğrencinin katıldığı resim yarışması sonucu, çocukların sokak hayvanları konusunda bilinçlendirilmesi ve resim çalışmalarının desteklenerek kalıcı eserler kazandırılması hedefleniyor. Jüri üyeleri Eğitimci-Yazar Gülseren Şenyüzlü, Veteriner Hekim Melike Gümgümcü, HAYTAP Eskişehir İl Temsilcisi Ayten Tutkun, Görsel Sanatlar Öğretmeni Talat Zaimoğlu ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Zekiye Kılıçarslan, Psikolog Berfin Dobrucalı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Yetim tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda dereceye giren resimler belirlendi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da jüri üyelerini ziyaret ederek değerlendirme çalışmalarında başarılar diledi.

Eserleri dereceye giren öğrenciler 30 Mayıs günü saat 11.00'te Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek tören ile ödüllerini alacak. Resim yarışmasının 1.'sine bisiklet, 2.'sine fotoğraf makinası ve 3.'süne ise cep radyosu armağan edilecek. Etkinlikte ayrıca 10 adet mansiyon ve bir de jüri özel ödülü takdim edilecek. Öte yandan yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası, Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler ve Atatürk'ün Nutuk kitabı hediye edilecek.

Törene katılmak isteyenler için Tepebaşı Belediyesi önünden 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 9.30'da otobüs ile Doğal Yaşam merkezine ulaşım imkanı sağlanacak.