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Miniklerin yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi’nde düzenlenen yılsonu etkinliğinde çocuklar birbirinden farklı gösteri yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen yılsonu etkinliğinde çocuklar birbirinden farklı gösteri yaparak renkli görüntüler oluşturdu.


Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde çocuklar yılsonu etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar eğitmenleri eşliğinde marş ve şarkılarla dans gösterisi yaptı. 3 yaş oyun grubu çocukların birbirinden farklı yaptığı gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan veliler de çocuklarını ayakta alkışlarken Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

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