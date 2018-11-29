İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mithat Körler‘den Başkan Bozkurt'a özel hediye

Ünlü sanatçı Mithat Körler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a çok özel bir hediye takdim etti.

Ünlü sanatçı Mithat Körler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a çok özel bir hediye takdim etti.


Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, sevilen sanatçı Mithat Körler'i makamında kabul etti. Körler ziyarette, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Cam Sanatları bölümünden sekiz öğretmen tarafından yapılan ve 1300'lü yıllarda İnönü sokaklarında yoğurt satan, Tarihi İnönü Yoğurtçusu konulu çok özel olarak üretilmiş bir cam tabloyu hediye etti. Körler ziyaretinde “Bu tablonun, yoğurdu Türkiye çapında bilinen ve çok beğenilen yoğurdu nedeniyle en çok İnönü'ye yakışacağını düşündüm ve size takdim ediyorum” dedi.


Başkan Bozkurt da Körler'e İnönü'ye ve yoğurduna gösterdiği yakın ilgi ve verdiği hediye dolayısıyla teşekkür etti. Cam işleme sanatı ile yapılan tablo, Başkan Bozkurt'un talimatıyla ziyaretçilerin rahatlıkla görebilmeleri amacıyla belediye kafeteryasına asıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.