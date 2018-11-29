Mithat Körler‘den Başkan Bozkurt'a özel hediye

Ünlü sanatçı Mithat Körler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a çok özel bir hediye takdim etti.

Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, sevilen sanatçı Mithat Körler'i makamında kabul etti. Körler ziyarette, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Cam Sanatları bölümünden sekiz öğretmen tarafından yapılan ve 1300'lü yıllarda İnönü sokaklarında yoğurt satan, Tarihi İnönü Yoğurtçusu konulu çok özel olarak üretilmiş bir cam tabloyu hediye etti. Körler ziyaretinde “Bu tablonun, yoğurdu Türkiye çapında bilinen ve çok beğenilen yoğurdu nedeniyle en çok İnönü'ye yakışacağını düşündüm ve size takdim ediyorum” dedi.

Başkan Bozkurt da Körler'e İnönü'ye ve yoğurduna gösterdiği yakın ilgi ve verdiği hediye dolayısıyla teşekkür etti. Cam işleme sanatı ile yapılan tablo, Başkan Bozkurt'un talimatıyla ziyaretçilerin rahatlıkla görebilmeleri amacıyla belediye kafeteryasına asıldı.