İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MMO'dan mekanik tesisat konulu seminer

Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından Mekanik Tesisatta Teklif Hazırlama, Maliyet Analizleri, Finansal Uyarıcılar ve Çözüm Önerileri konulu seminer gerçekleşti.


MMO seminer salonunda düzenlenen etkinlikte Zafer Özkeleş, mekanik tesisatta teklif hazırlama konusunda İlhan İçöz ise maliyet analizleri, finansal uyarıcılar ve çözüm önerileri konularında bilgilendirdi.


Mekanik tesisat sektörünün problemlerinin imalat öncesi, imalat sırasındaki ve imalat bittikten sonra yaşanan sorunlar olarak 3 ayrı grupta değerlendirildiğini belirten Özkeleş, "Teklif hazırlama ve maliyet analizlerimizi yaparken bir takım tanımların üzerinden gitmemiz lazım. Tanımlar konusunda uzlaşma sağlamamız lazım. Üretim maliyetinin hangi seviyelerde olduğunu anlamamız lazım" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.