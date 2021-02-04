Mobil atık getirme merkezlerinin sayısı artıyor

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için geri kazanım çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Tepebaşı bölgesinde 2009'dan bu yana sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor. Tepebaşı Belediyesi, son olarak hayata geçirdiği proje ile mobil atık getirme merkezlerini vatandaşların kullanımına sunmuştu. İlk olarak Espark AVM önünde hizmete giren mobil atık merkezleri, Batıkent Mahallesi çarşı bölgesi, Sıhhiye Kavşağı ve Şahin Caddesi Ekoloji Okulu önüne de yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Vatandaşlar, mobil atık getirme merkezlerine; cam, kağıt, karton, plastik, metal, elektrik ve elektronik atık, atık yağ ve pilleri atabiliyor. Tepebaşı sakinlerinin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri ile atıkların toplanmasında kolaylık sağlanmış oluyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilerleyen zamanlarda mobil atık getirme merkezi sayısının artırılmasının hedeflendiğini belirterek, Tepebaşı'nda sürdürülen atık yönetimi başarısının, vatandaşların duyarlılığı ile büyüyeceğine dikkat çekiyor.