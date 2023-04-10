Mobil diş kliniği 2 bin 150 depremzedeye ulaştı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da vatandaşların diş kontrol ve muayenesini yaparken, “2 Mart'tan bu yana depremzedelerimizin hizmetindeyiz, 2 bin 150 vatandaşımıza hizmet verdik. Bu yaralar dayanışma ile sarılacak” dedi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. 2 Mart tarihinden bu yana Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Türk Dişhekimleri Birliği, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliğinde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı, diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlar ile birlikte Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede vatandaşlara hizmet veriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da aynı zamanda bir diş hekimi olarak depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Belirli periyodlar ile bölgeye giderek 2 bin 150 vatandaşın yararlandığı Mobil Diş Kliniği'nde depremzede vatandaşları muayene eden Başkan Ataç, Hataylılara Eskişehirlilerin sevgi ve selamlarını da iletiyor.

“Büyük bir özveriyle buraya geliyorlar”

Samandağlı vatandaşlara sunulan Mobil Diş Kliniğini ile diş sağlığı hizmetini yerinde görmek isteyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ikinci kez Hatay'a gitti. Aynı zamanda diş hekimi olan Başkan Ataç oradaki vatandaşların tedavisine de katıldı. Tedavi ettiği hastaların ardından mobil diş kliniği hakkında da konuşan Ataç şunları söyledi:

“Hatay Samandağ'dayız. Burada sıkıntılar 2'nci gelişimde de aynen devam ediyor. Bir takım yerler temizlenmiş ama hasarlı binaların çoğu duruyor. Burada en iyi çalışan yerlerden birisi de bu mobil klinik olarak göze çarpıyor. 2 Mart'tan beri hizmet veren bu araç ve hekimler yoğun olarak çalışıyor. Biraz önce aldığım bilgilere göre yaklaşık 2 bin 150 kişi tedavi ve kontrolden geçmiş. Hala kapının önünde ciddi bir kuyruk var, mobil kliniğin içinde imkânlar son derece iyi ama sayılarının arttırılması lazım. Diğer bölgelerde de konteyner ve mobil klinik olarak birkaç yer daha çalışıyor. Bizim dileğimiz burada yavaş yavaş buraları toplayıp buradaki meslektaşlarımızın tedavilerine başlamasıdır. Buradaki hiç kimsenin acı çekmesini, tedavilerinin yarım kalmasını istemeyiz ama buraya gelen arkadaşlarımızın da kendilerine göre işleri ve hastaları var. Onları bırakıp büyük bir özveriyle buraya geliyorlar. Mesela bugün Sakarya ilimizin diş hekimleri bu otobüste görevli olarak hizmet veriyor. Yarın ve sonrasında da başka illerden gelen diş hekimleri burada görev yapacaklardır. Bu arada Türk Dişhekimleri Birliğine çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çalışma oldu gerçekten. Buradaki insanların ihtiyaçlarının büyük bir kısmı gideriliyor. Tekrar buradaki kayıplarımız için başsağlığı, yaralılar için de acil şifa diliyorum. Umuyorum ki bir daha böyle bir afet yaşanmasın. Buradaki emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

“Buraya gelip mesleğimizi icra edebiliyor olmak gerçekten onur verici”

Her gün farklı ilden gelen diş hekimlerinin hizmet verdiği mobil diş kliniği hakkında konuşan diğer bir diş hekimi ise “Bu grup olarak Sakarya'dan geliyoruz. Tabi ki sürekli Türk Dişhekimleri Birliğinin koordine etmiş olduğu bir çalışma programıyla her ilden buraya gönüllü diş hekimleri geliyor. Deprem olduğu zamandan beri diş hekimi olarak ‘Ne yapabiliriz' diye çok düşünüyorduk ama kendi başımıza buraya gelip bir şey yapmak çok zor. Bizim ekipmanlarımız için bir ayarlama yapılması gerekiyor ve bu şekilde kurulmuş klinikte Türk Diş Hekimleri Birliği'nin ayarlamalarıyla buraya gelip mesleğimizi icra edebiliyor olmak gerçekten onur verici. Herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Projenin çok yerinde ve başarılı olduğunu ifade eden depremzedeler de önemli bir ihtiyacın giderildiğini kaydederek Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletiyor.