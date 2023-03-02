Mobil Diş Kliniği Hatay için yola çıktı

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı depremlerden etkilenen Hatay'a hizmet vermek için yola çıktı.

Tepebaşı Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım kampanyaları sürüyor. Bu çerçevede Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliğinde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlar ile birlikte Hatay'a gönderilmek üzere yola çıktı.

Tepebaşı Belediyesi önünden Hatay'a yolcu edilen Mobil Diş Kliniği aracında incelemelerde bulunan Başkan Ataç, “Bu proje Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanımız Dt. Tarık İşmen'in böyle bir öneride bulunmasıyla gelişti. Bunun için bir araç temin etmemiz gerekiyordu. Büyükşehir Belediyesi de bu konuda destek olarak araçlarından birini bize temin etti. Aracı klinik haline getirmek için yoğun bir çalışmamız oldu. Araç hazırlandıktan sonra İstanbul'da DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar ve yönetimi de bize malzeme desteğinde bulundu. Eskişehir Diş Hekimleri Odası da iş ortağımız oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş ile konuştuk ve böyle bir araç göndereceğimizi söyledik. Çok memnun oldu. Bu yararlı aracı onların göstereceği yere koyacağız. Türkiye'deki bütün diş hekimleri bu konuda destek verecek. Burada önemli işlerin yapılacağına inanıyorum. Oraya gidip insanlara yardımcı olmamız bizi çok mutlu edecek. Gerçekten bir sağlıkçı olarak bu görevi yapma mesuliyetini hissedeceğim ve mutlu olacağım” dedi.

Gerekli tüm ekipmanlar var

Başkan Ataç, “Burada iki hastanın oturacağı, hekimin çalışacağı, bildiğimiz muayenede kullanılan ekipmanlar ve gerekli olan ilaçların hepsi var. Klinik hem çocuklara hem yetişkinlere hizmet verecek. Konya Büyükşehir Belediyesi de bu konuda önemli işler yapmışlar, duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Aracın önünde kuyruklar oluşmuş. Demek ki büyük bir ihtiyaç var. Onun için de bu konuda katkıda bulunacağımızdan dolayı çok memnunum” diye konuştu.