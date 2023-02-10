Mobil SAKOM afet bölgesi için Eskişehir'den hareket etti

Türkiye'de başka örneği olmayan Mobil Sağlık Acil Durum ve Afet Organizasyon Merkezi tırı, Eskişehir'den yola çıkarak depremin büyük hasara neden olduğu Hatay'a gitti.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 2021 yılında hazırlığına başlanan ve Türkiye ‘de başka bir örneği olmayan Mobil Sağlık Acil Durum ve Afet Organizasyon Merkezi tırı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde görev yapmak için yola çıktı. Özellikle bölgedeki sağlık personelinin barınma, dinlenme, yemek, tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak ve yıkılan acil ve afet yönetim merkezleri yerine kullanılmak üzere hazırlanan Mobil SAKOM tırı, gıda, kişisel hijyen ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme ve diğer tıbbi ürünlerle dolu şekilde Hatay'a uğurlandı.

Mobil Sağlık Acil Durum ve Afet Organizasyon Merkezi tırı hem mobil komuta merkezi hem de mobil acil istasyonu olarak kullanılabiliyor. İnternet uydu bağlantılarının yanı sıra mutfak, elektrik, su, tuvalet, yatak ve dinlenme imkânları da bulunuyor. Aynı anda 15 sağlık personelinin birlikte çalışabileceği, 6 sağlık personelinin dinlenme, barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılayabileceği mobil merkezde, afet bölgesinde acil durum yönetimi ve arama kurtarma, sağlık personelinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar bulunuyor.

“Gerekli her türlü teknolojik ve fiziksel hazırlığı var”

Mobil SAKOM tırını Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile birlikte yola çıkaran Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Afet bölgesinde ve afet yönetiminde; acil ve gerekli her türlü teknolojik ve fiziksel hazırlığı bulunan Mobil SAKOM; Eskişehir'den 1 sağlık personeli, 2 teknik personel, 1 ambulans ve 1 destek aracı dualarla Yeni Hatay Stadyumu'nun çevresine konuşlanmak üzere yola çıktı.”

Mobil SAKOM tırı yola çıkmadan önce AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ni ziyaret ederek bilgi aldı.