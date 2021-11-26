Moğol Ulusal İnşaat Birliği'nden Eskişehir OSB'ye ziyaret

Eskişehir 2'inci Yapı Fuarı'na katılmak için Eskişehir'e gelen Moğol Ulusal İnşaat Birliği heyeti daha sonra Moğolistan Fahri Konsolosu İlhan Köse ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Eskişehir OSB Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede Başkan Küpeli, Moğol Ulusal İnşaat Birliği heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eskişehir OSB'nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında heyete bilgiler veren Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu, son yıllarda yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştıklarını aktardı. Başkan Küpeli, yapı sektöründe Eskişehir'de 100'den fazla firmanın üretim yaptığını belirterek, Eskişehir'in bu konuda ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Moğol Ulusal İnşaat Birliği Yönetici Müdürü Khulan Lkhagvasuren ise Yapı Fuarı için geldikleri Eskişehir'de, organize sanayi bölgesinde üretim yapan sanayi tesislerini de gezdiklerini, Eskişehir'in güçlü ve köklü bir sanayi altyapısı yakından görme fırsatı yakaladıklarını iletti. Müdür Lkhagvasuren, Eskişehir'in ticaret ve sanayide çok tecrübeli bir il olduğunu ve bu deneyimden yararlanmayı arzu ettiklerini ifade etti. Moğolistan Fahri Başkonsolosu İlhan Köse ise, Moğolistan'ın hızlı bir gelişme ve yeniden yapılanma içinde olduğunu, Moğol Ulusal İnşaat Birliği üyelerine Eskişehir'i, Yapı Fuarını ve OSB'deki inşaat sektörüne ürünler üreten sanayi kuruluşlarını gezdirerek ülkeler arası iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamayı planladıklarını belirtti.