Moldova Teknik Direktörü Spiridon: "Böyle bir skoru beklemiyordum"

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunun hakiminin Türkiye olduğunu, telafi etmek için zamanlarını olduğunu ve grupta favori olarak Fransa'yı gördüğünü ikincilik için ise Türkiye ve İzlanda'nın çekişeceğini düşündüğünü söyledi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova, Türkiye karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla gruptaki ikinci maçından da puan alamayan Moldova, umudunu diğer maça bıraktı. 4-0'lık Türkiye mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, 4-0 yenilmeyi beklemediklerini ifade etti.

Spiridon grupta Fransa'nın lider olarak çıkacağını düşündüğünü ve ikinci olarak da İzlanda ve Türkiye'nin çekişeceğini belirtti. Spiridon, "Böyle bir skoru beklemiyordum. Biraz daha oyunu kontrol ettiler, oyuna hakimdiler. Çoğu oyuncu farklı şampiyonluklarda oynuyor. Böyle derecedeki oyuncular bizi cezalandırmış oldu, bilgi vermek çok zor. Bizim derecemiz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Tabii ki de hiçbir şeyle karşılaştıramam ama Epureanu'yu kaybettikten sonra yeni oyuncu geliştirmemiz zor. 10-0 da olabilirdi. Şu an bir karşılaştırma yapmayacağım. Bizim telafi etmek için daha zamanımız var. Sadece Moldova olarak değerlendirmemiz lazım, daha zamanımız var. Daha öncede söyledim. Grupta Fransa lider olarak görünüyor. İkincilik için İzlanda ve Türkiye savaşabilir" diye konuştu.