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Moldovalı oyuncu Posmac, "Elimizden geleni yapacağız"

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubunda yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Moldova’hıh başarılı futbolcusu Veasceslav Posmac, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubunda yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Moldova'hıh başarılı futbolcusu Veasceslav Posmac, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


H Grubuna 4-1'lik Fransa yenilgisiyle başlayan Moldova'da defans oyuncusu Veasceslav Posmac, Türkiye maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Posmac, "Maç için hazırız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye çok iyi bir takım ama bizde elimizden geleni yapacağız. Fransa çok iyi bir takım, dünya şampiyonu apoleti var. Oyuncuları tecrübeli, Türk oyuncular da iyi. Yarın ki; oyunda iyi karşılık vermek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

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