Moldovalı Vıtalıı sağlığına Eskişehir'de kavuştu

Yaklaşık 10 yıldır diz ağrısı çeken Moldovalı Vıtalıı Gorokhıvskyı, geçirdiği başarılı ameliyat sonrası Fizyomer'de gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Moldova'da yaşayan 64 yaşındaki ziraat mühendisi Prof. Vitalıı Gorokhıvskyı yaklaşık 10 yıl boyunca dizindeki problem sebebiyle yürüme zorluğu ve ağrı yaşadı. Yürümekte güçlük çeken Vıtalıı, çektiği zorluğu atlatmak için çözüm ararken çareyi Türkiye'de buldu. İlk olarak İstanbul'a giden Vitalıı, özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdikten sonra tedavisini tamamlayıp, sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmek için Eskişehir'in marka yüzlerinden olan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi. Fizyomer tarafından uygulanan başarılı tedaviler sonrası çektiği ağrılardan kurtulan Vitalıı, kısa bir sürede ayağını kıvırabilmeye ve yürümeye başladı.

“2 hafta gibi kısa bir sürede ağrıları giderildi, dizini kıvırabilmeye ve rahatlıkla yürüyebilmeye başladı”

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Eskişehir'in sağlık turizminde önemli bir rol oynadığını söyledi. Yabancı uyruklu bir vatandaşın daha tedavi olmak için Fizyomer'i tercih ettiğini belirten Tünerir, Moldova'dan gelen ziraat mühendisi Prof. Vıtalıı Grorokhıvskyı hakkında bilgiler verdi. Uzun yıllar boyunca yaşanılan rahatsızlıkların doğru tedavi ile kısa sürede iyileştirilebileceğini aktaran Tünerir, “Hastamız 10 yıldır diz problemi nedeniyle ağrı çekiyormuş. Hemofili rahatsızlığı (pıhtılaşma eksikliği) olduğu için sık sık sol dizinde şişme, ağrı, hareket kısıtlılığı oluyormuş. İstanbul'da özel bir hastanede başarılı bir diz protez ameliyatı geçirmiş. Rehabilitasyon önerilmiş, merkezimizi araştırmış ve burada ortopedik rehabilitasyonun iyi yapıldığını öğrenmiş. İlk geldiğinde sol bacağında çok aşırı şişlik ve dışarıda da ekimoz dediğimiz cilt altı kanama bulguları mevcuttu. Hastamıza çeşitli inovatif tedaviler uyguladık, aynı gün 3 seans ortopedik rehabilitasyon programı yaptık. 2 hafta gibi kısa bir sürede hem ağrıları giderildi hem de dizini kıvırabilmeye, rahatlıkla yürüyebilmeye başladı” dedi.

“En büyük profesörden en son hemşireye kadar herkesten çok memnunum”

Uzun yıllar boyunca çektiği diz ağrısının son zamanlarda daha da arttığını belirten Moldovalı Vıtalıı Gorokhıvskyı, sağlığına kavuşabilmek için yaptığı araştırmalar sonucunda Fizyomer'i bulduğunu söyledi. Yürürken zorluk çektiğini dile getiren Vıtalıı şöyle konuştu;

“Ağrılar hayatımı olumsuz yönde etkiliyordu. Hatta son yıllarda ayağım çok fazla aksamaya başladı. Bu yüzden de düşmeye başlamıştım. Yani açıkçası hiç iyi etkilemiyordu. Buraya gelmeden önce çok kötüydü, şimdi çok daha iyi ve rahat hissediyorum. Ödemlerim gitti ve hematomlarım gitti. Şimdi yüzde 80 daha rahat hissediyorum. Artık dizim kendimi ve hayatımı daha az etkiliyor. En büyük profesörden ve en son hemşireye kadar herkesten çok memnunum, herkese teşekkürlerimi sunarım. Eski bir düşünürün dediği gibi; ‘Sağlık öncelikle yardım etmek içindir, daha kötü etmek için değildir.' Burada onu kendimde yaşadım.”