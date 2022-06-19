İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mor renkli yabani otlar görenleri hayran bırakıyor

Eskişehir’de yol kenarında bulunan mor renkli yabani otlar, oluşturduğu eşsiz manzaralar ile görenleri adeta hayran bırakıyor.

Eskişehir'de yol kenarında bulunan mor renkli yabani otlar, oluşturduğu eşsiz manzaralar ile görenleri adeta hayran bırakıyor.


Seyitgazi ilçesi Gökçekuyu Mahallesi'nde tarları mor renge boyayan lavanta görünümlü yabani otlar çiçek açtı. Göz alıcı rengi ile görenleri hayran bırakan çiçekler, turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen tarlalar, Çifteler-Han yolu güzergâhını kullanan sürücülerin uğrak noktası haline geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.