İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT) ile Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkmenmecidiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete ait motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda motosikleti Y.A. isimli şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs yakalanırken, çalıntı motosiklet ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, motosiklet sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.