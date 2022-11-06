Motosiklet hırsızını bekçiler yakaladı

Eskişehir'de çalıntı motosikleti sürükleyerek götürmeye çalışan 1 şüpheli bekçiler tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı.

Tepebaşı ilçesinde park halindeki motosikleti sürükleyerek götürmeye çalışan E.E., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından fark edildi. Motosikleti bırakarak kaçmaya başlayan şüpheli bekçiler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemelerde çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.