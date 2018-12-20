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Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu motosiklet hırsızı şüphelisi 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu motosiklet hırsızı şüphelisi 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre Alpu ilçesinde 27 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında 4 motosiklet hırsızlığı olayı yaşandı ve toplamda 15 motosiklet çalındı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlara yönelik planlı bir operasyon başlatıldı. Bölgede bulunan 53 adet kameraya ait kayıtların incelenmesi neticesinde yapılan planlı operasyonda olay şüphelileri, O.K., S.M., R.U., F.T., K.C., Y.A. ve A.A. isimli 7 şahıs yakalandı. Şüphelilerin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise çalındığı bildirilen 7 adet motosiklet ele geçirildi. Motosikletlerin bazılarının saman balyalarının arasında saklanması ise dikkat çekti.


Öte yandan şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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