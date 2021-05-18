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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de park halindeki 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de park halindeki 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, park halindeki 3 motosikletin çalınması olayı ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüpheli oldukları tespit edilen A.A.K., B.C. ile S.K. isimli şahısları, saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen motosikletler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.


Şüphelilerin sorguları sürdüğü öğrenildi.

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