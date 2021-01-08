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Motosiklet ile tramvayın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Eskişehir’de tramvayla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de tramvayla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Reşadiye bulvarı ile Atatürk caddesi kesişiminde gerçekleşti. Otogar istikametine giden tramvaya Atatürk caddesi üzerinde seyreden Furkan Ö. idaresindeki 26 AGB 509 plakalı motosiklet yandan çarptı. Motosiklette büyük hasara sebep olan kazada tramvayın camında ufak çaplı hasar oluştu.


ESOGÜ-Otogar seferini yapan tramvayın Atatürk caddesi üzerinden geçtiği esnada yaşanan kazada araç ve tramvay trafiği aksarken, ekiplerin yapmış oldukları incelemeden sonra trafik normale döndü.


Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan Ö., Esogü Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada motosikletten yola sızan akaryakıt belediye ekipleri tarafından temizlendi.

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