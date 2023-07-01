Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda dün gece 02.00 saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı, hayatını kaybetti. Ezgi'nin yolcu konumunda bulunduğu motosikleti kullanan ve 1,65 promil alkollü olan 30 yaşındaki Gökhan Demirkapı, tedavisinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına giren ve güzel sanatlar fakültesinde okuyarak ressam olma hayali kuran 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı, otopsi işlemlerinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ezgi'nin cansız bedeni Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Ezgi Nehir Uçarlı'nın babası Mustafa Uçarlı, annesi Arife Sağlam, kız kardeşi Deniz Uçarlı, yakınları ve arkadaşları katıldı.