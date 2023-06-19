Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Eskişehir'de bir motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir motosiklet sürücüsü önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Saat 17.00 sularında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bölgede ikamet eden ve kazaya şahit olan Ali Aksoy, bölgede sıkça kaza olduğunu belirterek, “Buradaki kavşak çok tehlikeli. ESOGÜ tarafından gelen araçlar ile Dede Korkut Parkı'nın yanından geçen araçlar burada karşı karşıya geliyorlar. Dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda ister istemez sıkça kazalar yaşanıyor” dedi.