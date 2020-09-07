İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikleti ile kaza yapan polis memuru ağır yaralandı

Eskişehir’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, polis memuru olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, polis memuru olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Yenikent Mahallesi Mustafa Özer Caddesi'nde meydana geldi. Murat K. (19) idaresindeki otomobil, polis memuru Cüneyt Tuga'nın (47) kullandığı motosiklete çarptı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru Tuga, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine (ESOGÜ) kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Tuga, ameliyata alınırken, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve çok sayıda polis ekibi hastaneye gelerek yaralı meslektaşları hakkında bilgi aldı. Öte yandan Emniyet Müdürü Dinç, müdür yardımcıları ile birlikte olay yerine giderek incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.