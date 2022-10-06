Motosikletin devrilme anı KGYS kamerasında

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybederek düşme anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı eylül ayı trafik kazası görüntüleri paylaşıldı. Eskişehir'de kaydedilen trafik kazası, Anadolu Üniversitesi Ana Giriş Kapısı'nın önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Kavşağa girerek Eskişehir - Ankara Karayolu istikametine doğru ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek düştü. Kazanın etkisiyle motosiklet ve sürücünün bir miktar sürüklendiği görüldü. Olayın gerçekleştiği anlar ise KGYS kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.