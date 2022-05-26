Motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Eskişehir'de kullandığı motosikletle trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolu, Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle işe giden Ahmet Güçlü, bir otomobilin dikiz aynasına çarparak dengesini kaybetti. Ardından yolda seyir halinde bulunan bir servis minibüsüne ve otomobile de çarpan Ahmet Güçlü (24), kullandığı 26 AEF 216 plakalı motosiklet ile devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde teknisyen olarak çalıştığı ve işe gittiği esnada trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilen Ahmet Güçlü için Çamlıca Mahallesi Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Güçlü'nün cenazesi, namazın ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.