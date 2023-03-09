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Motosikletli kurye otobüse arkadan çarptı

Eskişehir’de halk otobüsünün arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı.

Eskişehir'de halk otobüsünün arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı.


Odunpazarı İlçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden motosikletli kurye, durağa yanaşan halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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