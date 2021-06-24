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Motosikletli polislerin durdurduğu şahsın üzerinden tabanca çıktı

Eskişehir’de motosikletli polislerin şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinde tabanca bulundu.

Eskişehir'de motosikletli polislerin şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinde tabanca bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Hoşnudiye Mahallesinde yaptıkları asayiş uygulamasında durumundan şüphelenerek O.K. isimli şahsı durdurdu. Şahısta yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancada takılı şarjör içerisinde 7 adet mermi ele geçirdi. O.K. isimli şahsa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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