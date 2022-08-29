Motosiklette 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu

Eskişehir'de 4 kişilik bir ailenin motosiklet üzerindeki yolculuğu görenleri korkuturken hayrete düşürdü.

Edinilen bilgilere göre, Estim Toptancılar Sitesi yakınlarında hep birlikte motosikletle yolculuk yapan 4 kişilik dikkati çekti. Normal şartlarda 2 kişilik olan bir motosikletin üzerinde 2'si çocuk 4 kişi yolculuk yaptı. Seyir halindeki bir araçtan çekilen görüntüler tehlikeli yolculuğu gözler önüne serdi. Aracın içinden kendilerinin videosunun çekildiğini fark eden motosiklet üzerindeki kadın, tehlikeli yolculuk esnasında el sallamayı da ihmal etmedi.