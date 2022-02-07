MS hastaları fizyoterapi ile özgürleşiyor

Beyhan Yenerkol, “Erken başlayan rehabilitasyon özürlülüğün oluşmasını veya ciddi boyutlara ulaşmasını önler” dedi.

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, MS rehabilitasyonu hakkında bilgilendirdi. MS rahatsızlığının değişik derecelerde özürlülüğe yol açan, kişinin sosyal ve meslek hayatında kısıtlamalara neden olarak ileri düzeyde engellilik oluşturan ve yaşam kalitesini bozan nörolojik bir hastalık olduğunun altını çizen Dr. Yenerkol, söz konusu hastalığın ataklarla seyreden ve ilerleyici olabilen özellikleri de olduğunu vurguladı. Yenerkol, MS hastalığında, merkezi sinir sistemindeki etkilenen bölgenin yeri ve şiddetine bağlı olarak farklı klinik tablolarla karşılaşıldığını da sözlerine ekledi.

“Rehabilitasyon aktif yaşam sağlar”

Hastalığın tedavisinde fizyoterapi ve rehabilitasyonun öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Yenerkol, konuyu şöyle açıkladı:

“Amaç kişinin başkalarına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebilmesini sağlamaktadır. Rehabilitasyon, hastanın mümkün olduğu kadar aktif yaşamasını sağlamayı amaçlar. Her hastanın klinik tablosu farklılıklar gösterdiği için değerlendirmesi yapılıp, hastaya özel rehabilitasyon programına başlanır.”

"Hastaya özel program hazırlanmalı"

Hastalığın seyrinde özellikle yürüme sorunları ve denge kayıplarının günlük yaşam aktivitesini kısıtlayan sorunların başında geldiğini belirten Yenerkol, fizyoterapinin etkilerini anlattı. Dr. Yenerkol, “Düzenli yapılan egzersizler, yaşam kalitesini arttırarak kişinin kendisini iyi hissetmesinde çok önemli rol oynar. Akut atakları takiben egzersizler ve yürüme yardımları verilmelidir. MS hastalığında uygulanan egzersizler, hastalık sonucu ortaya çıkan belirtilerin tedavi edilmesi ve hafifletilmesinde etkilidir. Bu amaçla çeşitli fizyoterapi tekniklerinden ve fizik tedavi cihazlarından yararlanılır. Erken başlayan rehabilitasyon özürlülüğün oluşmasını veya ciddi boyutlara ulaşmasını önler" ifadelerini kullandı.

“MS rehabilitasyonunda hidroterapi çok yararlı”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Yenerkol, MS hastalarının rehabilitasyonunda su içinde hastaya özel fizyoterapist tarafından uygulanan egzersizler olarak bilinen hidroterapinin, hastanın solunum, gövde kontrolü ve vücudunu güçlendirmeye yönelik olduğunu, oldukça başarılı sonuçlar verdiğini sözlerine ekledi.