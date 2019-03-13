Müdür Bilge'nin 14 Mart Dünya Böbrek Günü mesajı

Dr. Uğur Bilge, 14 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Müdür Bilge mesajında kronik böbrek hastalığının dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Müdür Bilge, "Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği'nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10'un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu hastalık zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalıktır. Kronik böbrek hastalığından korunmak için; düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenip ve vücut ağırlığını korumak, yeterli sıvı almak, sigara içmemek, ağrı kesici ilaçlardan kaçınmak, kan basıncını ve kan şekerini düzenli olarak ölçtürmek ve böbrek sağlığı için az tuz tüketmek gereklidir" dedi.

"DSÖ tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olarak öneriyor"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) günlük tüketilmesi gereken tuz miktarını 5 gram olarak önerdiğini aktaran Müdür Bilge, "Dünya Sağlık Örgütü günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram yani 1 çay kaşığı olarak önermektedir. Bu miktar ise yemeklere tuz eklemeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerden sağlanmaktadır. Az ama iyotlu tuz kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.