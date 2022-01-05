Müftülük heyeti 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti

Eskişehir İl Müftülüğünden bir heyet, Şehit Abdülkerim 4-6 Yaş Kur'an kursundaki minikleri ziyaret etti.

Ziyarete, İl Müftüsü Bekir Müftü Gerek ve Vişnelik Cami Kuran Kursu Öğreticisi olan eşi Hatice Gerek ile Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy, Odunpazarı Müftüsü Hamdi Uzunharman, Eskişehir Murakıbı Mücella Yılmaz ve Din Hizmetleri Uzmanı Fethullah Yazıcı katıldı. Heyet üyeleri 4-6 yaş grubu sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu ve onlarla eğlenceli dakikalar geçirdiler. Bir öğrencinin yemek duası yaparken, bir öğrenci ise İhlas suresini okudu ve diğer öğrencilerde yaptığı resimleri ve etkinlikleri gösterdi. Bir öğrenci ise Kur'an-ı Kerim okuyarak herkesten büyük beğeni topladı.

Müftü Gerek; "4-6 yaş grubu Kur'an Kursu hizmetlerinden, milletimizin ve öğrenci velilerinin son derece memnunlar, Kur'an kurslarımızda çocuklarımızın resim yaparak, oyun oynayarak zaman geçirdikleri, Kur'an-ı Kerim öğrendikleri, milli ve manevi değerlerle tanışarak yetiştikleri ve kurslarını çok sevdikleri aşikâr. Bu kurslarda, İlahiyat Fakültesi mezunu, çocuk gelişimi sertifikası olan ve pedagojik formasyona sahip hocaların başarılı bir şekilde hizmet ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye belirtti.