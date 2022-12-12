Muhabbet kuşları içinde İngilizler bir adım önde

Eskişehir'de evcil hayvan mağazası işletmeciliği yapan Kadir Akdemir, muhabbet kuşlarının genel özelliklerinden ve bakımlarından bahsetti. Muhabbet kuşlarının içerisinde konuşmaya en yatkın olan cinsin İngiliz türü olduğuna dikkat çeken Akdemir, ayrıca Çekoslovakya, Jumbo ve yerli ırklarında farklı nitelikler barındırdığını belirtti. İngiliz muhabbet kuşlarının tüyleri diğerlerine göre daha parlak, yapıları daha iri ve epey gösterişli olduklarını da sözlerine ekleyen kuşçu Akdemir, “Bir kafeste çift kuş varsa geç konuşur, müşterilerime her zaman tek kuş almalarını öneriyorum” dedi.

“Önemli olan onların sağlıdır”

Muhabbet kuşlarının bakımlarına da değinen Akdemir, “Kuşların yemleri günlük olarak değişmesi gerekir. Çünkü yemliğinde biriken kabuklardan dolayı rahat bir şekilde beslenemezler. Aynı şekilde sulukları da 2-3 günde bir temizlenmelidir. Kafes bakımları ise haftada bir yeterli oluyor. Bir kere kuş bakmak isteyenlere tavsiyem; yem, vitamin, gaga taşı, kum ve ballı krakerleri önlerinden eksik etmesinler. Masraf kaçınmasınlar çünkü önemli olan onların sağlığıdır” şeklinde konuşarak çeşitli önerilerde bulundu.

“Küsüp suskunluğa bürünüyorlar”

Çocukluk hevesini ileriki yaşlarında ticarete çevirdiğini anlatan Akdemir, işini çok severek yaptığını anlattı. İnsanların muhabbet kuşu aldıklarında en çok yaptıkları yanlışları da aktaran kuşçu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İnsanlar kuşu aldıktan sonra birden bire evlerine salıyorlar fakat bu durum çok yanlıştır. Çünkü evin yapısını bilmeyen canlı, sağdaki soldaki nesnelere çarparak kendisini strese sokuyor. Onların etrafa alışmaları için en azından 4-5 gün süre tanınmalıdır. Ayrıca bu canlılar, sahiplerinin ve kafeslerinin yerleri değişirse bunalıma girebiliyorlar. Küsüp suskunluğa bürünüyor, tüylerini bakımsız bırakıyor ya da nadiren ishal olabiliyorlar. Bir muhabbet kuşunun ömrü 8 yıldır fakat sağlıklı bakıldıkları takdirde 14-15 yaşlarına kadar yaşayanlar da vardır.”