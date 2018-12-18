Muhacir Dernekleri Federasyonu'ndan Kazım Kurt'a ziyaret

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Odunpazarı Belediyesi'nin başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Recep Demir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a Odunpazarı Halkı için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Muhacir Dernekleri Federasyonu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt ise, hemşeri derneklerinin önemine dikkat çekti. Hemşeri derneklerinin bir araya gelmek ve kültürü yaşatmak için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.