Muharrem İnce'nin hedefinde Millet İttifakı vardı

Eskişehir'e gelen ve vatandaşlar ile bir araya gelen 13. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nı hedef alan sözlerinde “Bu 77 kişinin CHP'ye ve milletimize nasıl kazık atacaklarını herkes görecek” dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Eskişehir'e geldi. Gençlerin yoğunlukla olduğu kalabalık tarafından karşılanan Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı hedef alan açıklamalar yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Ali Babacan'ın adamları, Davutoğlu'nun adamları, sizin oylarınızla seçilecekler, pazartesi sabahı çekip gidecekler” dedi.

“Bu 77 kişinin CHP'ye ve milletimize nasıl kazık atacaklarını herkes görecek”

Millet İttifakı'nın paydaşlarından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında sert sözler söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Millet İttifakı'ndaki Ali Babacan, Türklük tanımını tartışıyor. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışıyor. Arkadaşlar onun için Memleket Partisi ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolunda ilerliyor. Geçen gün sayın Davutoğlu ‘Ben 90 yaşındaki halamı ikna edemedim CHP'ye oy vermeye' diyor. Babacan ‘Bizim tabanımızın hepsi CHP'ye oy vermeyecek. Bunu CHP'ye anlattık' diyor. Yani şunu demek istiyorlar. Biz sizin listelerinizde yerimizi aldık. Güzel sıralar var bize nasıl olsa. Biz CHP'lilerin oylarıyla seçileceğiz. Biz de size oy vermeyeceğiz. Bunu demek istiyorlar. Yani Gelecek Partili, Saadet Partili, Deva Partili 77 kişi CHP listelerinde. Ey benim CHP'li kardeşlerim, yıllarca birlikte mücadele ettik. Yani şimdi bana partiden ayrıldı diye kızıyorsunuz. Kızın, hakkınızdır bir şey demiyorum. Ama siz gidip Çankaya'da, Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergün'e nasıl oy vereceksiniz? İzmir'de, ‘Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz? Sizin oylarınızla seçilecekler. Ali Babacan'ın adamları, Davutoğlu'nun adamları, sizin oylarınızla seçilecekler. Pazartesi sabahı çekip gidecekler. Bakın dün Ali Babacan'a soruyorlar. Diyorlar ki tekrar AK Parti'ye döner misin? Verdiği cevap çok ilginç. ‘Başkanlık sisteminden vazgeçerse evet' diyor. Bu 77 kişinin CHP'ye ve milletimize nasıl kazık atacaklarını herkes görecek. O zaman da Muharrem İnce haklıymış diyecekler” dedi.

“Onların bir miting parasıyla biz koca bir kampanyayı yönetiyoruz”

Maddi imkansızlıklara rağmen propaganda sürecini yönettiklerini belirten 13. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde gençlere yönelik çalışmalar yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Milli gelirimizin yüzde 5'ini ARGE'ye ayıracağız. Yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Gençleri yurt dışına göndereceğiz. Gençler iletişim vergisinden kurtulacak. Cep telefonu alırken tablet alırken o yüksek vergilerden kurtulacaksınız. Size söz veriyorum. Sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Otobüsümüz 2006 model. Geçen gün Zonguldak'a giderken yolda kaldık. Büyük mitingler yapamıyoruz, çok para tutuyor. Onların bir miting parasıyla biz koca bir kampanyayı yönetiyoruz. Ama olsun Türkiye'nin neresine gidersem gideyim hep şöyle gençler karşılıyorlar. Gençlerin sandıktaki devrimini herkes görecek. Buna inanıyorum.”