Muhasebecilerden buruk kutlama

Daha sonra yaptığı açıklamada, muhasebe mesleğinin, tüm dünyada bilim dalı olarak kabul edilen ve evrensel değerleri olan bir meslek olduğunu vurgulayan, Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Neşet Ertoy, “Mesleğimizin, toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla, her yıl, 1-7 Mart muhasebe haftası olarak kutlanmaktadır” dedi.

Meslek yasasının 30 uncu yılını ve Muhasebe Haftasının sevincini gerektiği gibi yaşayamayıp ve kutlayamadıklarını ifade eden Oda Başkanı Ertoy şunları söyledi:

“Meslektaşlarımız, devlet-mükellef ilişkilerinde, her zaman olduğu gibi, e-dönüşümün sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların en ağır yükünü çekerek, büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri içinde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Müzakere edilmeden, sürekli ve hızla yapılan mevzuat değişiklikleri, ne amaca hizmet ettiği belli olmayan uygulamalar nedeniyle moralsiz, motivasyonsuz ve büyük bir stres altındayız. Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Yaşadığımız sorun ve sıkıntılar maalesef son zamanlarda birçok meslektaşımızı görevi başında kaybetmemize neden olmuştur. Son bir ay içinde 3'ü odamıza kayıtlı meslektaşlarımız olmak üzere 6 meslektaşımızı işlerinin başında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz, Odamız üyesi Cemal Pekcan, Süleyman Özmen Korç ve Halil Hancı'yı, Mersin odamızdan İbrahim Bilsel ve Serkan Serpin'i, Ankara odamızdan Veyis Biçer'i genç yaşta ve hiç beklenmedik bir şekilde kaybettik. Vefat eden meslektaşlarıma Allahtan rahmet, ailelerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

ÜZGÜNÜZ KEDERLİYİZ ACILIYIZ

Şu anki mevzuatın, hayatını kaybeden bir insandan bile beyanname gönderme sorumluluğunu yerine getirmesini istediğinin altını çizen Ertoy; "Meslektaşlarımız, hastanede yatarken, evladını, annesini, babasını mezara yeni koymuşken, yeni doğum yapmışken bile beyanname göndermek zorunda kalmaktadırlar. Vergi mevzuatımız, meslektaşlarımıza ölümü bile mücbir sebep görmemektedir. Çok acil olarak bu insani olmayan durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Gerçekçi olmayan beyan süreleri, mesleğimizin üzerindeki stres kaynağı haline gelmiştir. Sürekli yetişecek mi, uzatıldı mı stresi yaşamaktan yorulduk. Beyan süreleri mutlaka gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Görevi başında yaşamını kaybeden ve hayati derecede sağlık sorunları yaşayan meslektaşlarımız gibi iş yetiştirme stresi bütün meslektaşlarımızı tehdit eder bir hale gelmiştir. Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Görevlerimizi yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken daha bir çok sorunlarımız bulunmaktadır, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içerisinde çözülmesi artık zorunlu hale gelmiştir" dedi.

Mesleğin sorunları ve çözüm önerilerini içeren raporun sonuçsuz kaldığını belirten Ertoy,"Dönemin Maliye Bakanı ve Gelir İdaresi Başkanlığına çeşitli tarihlerde, 20 bin meslek mensubunun imzasını taşıyan, mesleğin sorunları ve çözüm önerilerini içeren rapor sunulmuş ancak bugüne kadar sonuç alınamamıştır. Taleplerimiz, mesleki çıkar elde etme talebi değildir. Ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve bundan toplum tüm kesimlerinin katma değer elde etmesi talebidir. Bilinmelidir ki, tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı ülke ekonominin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Konuşmasında taleplerini de sıralayan Ertoy; "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumdan çıkmasına ve gelişmesine katkı sunmak için, mesleğimizi insani şartlarda yapmak için, meslektaşlarımızı kaybetmemek için, taleplerimiz meslektaşlarımızın, odalarımızın ve TURMOB'un görüşü alınarak hazırlanacak güncel meslek yasasının bir an önce çıkarılarak mesleğimizin daha iyi koşullara taşınmasını, Ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamak için mücbir sebep halinin mali müşavirlere de tanınmasını, dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulmasını, beyan sürelerinin gerçekçi bir şekilde yeniden belirlenmesini, beyanname ve bildirimlerdeki yetki ve sorumluluklarımızın yeniden gözden geçirilmesini, kamu kurumlarınca istenen bilgi ve beyan gibi tüm verilerin bir data merkezinde toplanmasını ve ilgili kurumların bu merkezden bilgi almalarının sağlanmasını, düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlere ceza uygulamasından vazgeçilmesini, dördüncü dönem geçici vergi beyanı, poşet beyanı gibi gereksiz beyannamelerin kaldırılmasını, serbest meslek gelirinin Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanmasını talep ediyoruz ve özellikle istiyoruz.”