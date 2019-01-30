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Muhasebecilere eğitim semineri

Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Yönetim Kurulu tarafından üyelerine yönelik düzenlenen eğitim seminerlerine bir yenisi daha eklendi.


Odaya ait çok amaçlı salonunda verilen seminerin açılışında söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Ertoy, “Sektörel konular ve gelişmelerde üyelerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ocak ayının son etkinliğinde mevzuattaki değişiklikler konusunda üyelerimizi bilgilendirdik” ifalerine yer verdi.


Seminere konuşmacı olarak davet edilen Türkiye Serbest Muhasebe Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cemal Yükselen, katılımcılara meslekte kurumsallaşma ve müşteri odaklı hizmetler konusunda bilgi verdi. Yoğun katılımın olduğu eğitim semineri, üyelerin yönelttiği soruların cevaplandırılması ile son buldu. Etkinliğin sonunda Başkan Neşet Ertoy tarafından Genel Başkan Yardımcısı Yükselen'e, Eskişehir anısına bir plaket takdim edildi.

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