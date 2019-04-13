Muhtar seçilen milli sporcu mazbatasını aldı

Eskişehir'in merkez Şeker Mahallesinde muhtar seçilen milli sporcu Canan Arı, mazbatasını aldı.

Uzun yıllar Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan Canan Arı, Şeker Mahallasi muhtarı oldu. Aynı zamanda milli bir sporcu ve tekvando hakemi de olan Arı, mazbatasını tekvando kıyafetleriyle alırken ilgi odağı oldu. Arı açıklamasında, “Gönüllülük ruhuna ve merhamet duygusuna önem veriyorum. Bizim için birinci sırada Fair Play ruhu gelir. Muhtarlık çalışmalarımda da saygı çerçevesinde centilmence yarıştım. Şeker Mahallesi sakinlerinin yoğun isteği üzerine aday oldum. Büyük bir oy farkıyla muhtar seçildim. Mahallemde öncelikli çalışmam spor ve sağlıklı yaşam üzerine olacak. Mahallemiz inşallah örnek bir mahalle olacak” dedi.