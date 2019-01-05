Muhtarlardan Kazım Kurt'a ziyaret

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyesi muhtarlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Muhtarlık Müessesi Çalıştayı'na katılmak üzere Türkiye'nin 81 ilinden Eskişehir'e gelen muhtarlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri, Odunpazarı'nı çok beğendiklerini söyledi. Başkan Kurt'a teşekkür eden muhtarlar, Eskişehir'de, Odunpazarı'nda görev yapan muhtarların çok şanslı olduğunu belirtti.

Ziyarette konuşan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, “Bizler Avrupa şehir haline dönüşen Eskişehir'i görmek için burada toplandık. Bu şehirde görev yapan muhtarlarımız çok şanslılar, yapılan hizmetler ve projeler çok güzel. Kentin her noktasında kültür ve sanat insanlarla iç içe olmuş durumda. Hayata geçirdiğiniz başarılı şehircilik çalışmalarından dolayı sizi ve ekibinizi kutluyorum” dedi.

Türkiye'nin muhtarlarını Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ziyaretleri nedeniyle Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan ve üyelerine teşekkür etti.