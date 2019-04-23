Muhteşem Çocuklar İstanbul'da konser verdi

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da konser verdi.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, başarılı performansları ile de adından söz ettirmeye devam ederken çeşitli etkinliklere katılarak kent dışında da konserler vermeye devam ediyor. Orkestra bu kapsamda Maltepe Üniversitesi'nin davetlisi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sahne aldı. Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesi'nde bulunan Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere katılım yoğun olurken; konserde 90 öğrenci 7 şarkıyı başarı ile seslendirerek alkış aldı.

Konser sonunda sahneye çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, davetleri ve misafirperverlikleri için Maltepe Üniversitesi'ne teşekkür ederken, “Tepebaşı Belediyesi olarak 4 yıl önce 40 öğrenci ve 40 keman ile kurduğumuz İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestramız bugün sizlerin de canlı olarak izlediğiniz üzere kendisini çok geliştirdi. Birbirinden özel 25 konser verdiler. Tüm çocuklarımıza en içten tebriklerimi iletiyorum. Maltepe Üniversitesi'nin yetkililerine de davet ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç daha sonra Maltepe Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi İlkün Orbak'a Yunus Emre'nin camdan bir figürünü armağan etti. Etkinlik, davetlilerin alkışları ile sona erdi.